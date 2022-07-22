ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский заявил, что Украина каждый день теряет на фронте до 30 бойцов

Уже 150-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 22 июля, по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 июля.

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00:32 Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявил, что ежедневные потери украинской армии сократились за счет снабжения западного вооружения и эффективного его использования на фронте.

Об этом сообщает «Бабель».

По словам Президента, в мае-июне ежедневные потери армии составили от 100 до 200 бойцов. Он объясняет это тем, что к тому времени россия каждый день могла выпускать около 12 тысяч артиллерийских снарядов, а Украина только тысячу или две.

Теперь, как отмечает Зеленский, ВСУ могут выпускать до шести тысяч снарядов в день, а россия, напротив, сталкивается с нехваткой боеприпасов. Потери ВСУ сократились до 30 погибших и 250 раненых в сутки.

Президент напомнил, что Украина засекретила данные о потерях своих бойцов, но заверил – они меньше, чем у россии. Среди прочего, Зеленский выступил против возможного прекращения огня, пока Украина не вернет все захваченные территории.

00:12 По состоянию на 21 июля вот уже месяц горит пожар на буровой платформе, известной как «вышка Бойко», разрушенной в Черном море в июне. О продолжающемся на месте атаки пожаре свидетельствуют спутниковые снимки.