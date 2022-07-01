Война на Николаевщине: Оккупанты ракетами обстреляли Николаев

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 июля, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 22 июля доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

04:42 В местах атак в Николаеве возникли пожары.

04:29 Ракеты в направлении Николаева россияне запускают с временно оккупированных территорий Херсонской области.

04:20 В Николаеве раздались взрывы. Оккупанты обстреливают город.

По области объявлена воздушная тревога.