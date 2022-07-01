У Байдена пока не готовы передать Украине ракеты ATACMS для систем HIMARS, которые могут бить на 300 километров

США не готовы предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS для систем HIMARS, несмотря на неоднократные запросы Киева.

Об этом сказал советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, передает «Голос Америки».

– Хотя ключевая цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одна ключевая цель состоит в том, чтобы гарантировать, что мы не окажемся в ситуации, когда мы движемся по дороге к третьей мировой войне, — сказал Салливан.

Справка: ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Различные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.

Напомним, что Украина обещала США, что не будет бить из HIMARS по территории россии.