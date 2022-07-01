Оккупанты боятся наступления ВСУ в районе Снигиревки и Зеленодольска, поэтому минируют берег Ингульца, – ISW

Россияне могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снегиревки - Зеленодольска на Юге Украины.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

О подготовке к контрнаступлению свидетельствует то, что российские силы активно минируют берега Ингульца в районах, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольском, отмечают аналитики ISW.

Россияне нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.

Кроме того, как пишет ISW, российские войска наносили наземные удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и безуспешно пытались продвинуться северо-западнее Донецка.

В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.

Также в ISW показали карту боевых действий.