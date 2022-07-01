Оккупанты на Херсонщине обстреляли самый высокий маяк Украины

Российские военные попали тремя ракетами в самый высокий маяк Украины, расположенный у села Рыбальче – легендарный Аджигольский маяк.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

«Люди сообщают, что российские военные попали тремя ракетами в легендарный Аджигольский маяк. Это самый высокий маяк Украины, расположенный возле села Рыбальче. Два попадания в основу, одно – в конструкцию. Парадоксально, что строил его российский инженер Владимир Шухов. Ажурная металлическая структура сделала маяк чрезвычайно эстетичным и привлекательным для туристов — Укрпочта в свое время даже вводила марку с его изображением. А еще он был максимально устойчив, однако варварство россиян может уничтожить любые достижения человечества», – написал Хлань в Facebook.