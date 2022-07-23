ВСУ продолжают наступление в Херсонской области и пытаются отрезать поставки рф через Антоновский мост, – британская разведка

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в Херсонской области и пытаются отрезать поставку россиян через Антоновский мост в Херсоне.
Об этом говорится в сводке разведки Великобритании.
Разведчики заявляют, что последние двое суток велись ожесточенные бои, поскольку ВСУ продолжали наступление в Херсонской области на правом берегу Днепра, а россияне, вероятно, пытаются замедлить продвижение украинской армии через огонь артиллерии и используя естественную преграду реки Ингулец.
Отмечается, что линии поставки оккупантов на правом берегу Днепра подвергаются все большей опасности из-за ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.
Британцы считают, что россияне уделяют первостепенное внимание сохранению военного потенциала мостов через Днепр, а любая попытка построить понтонную переправу была бы «очень рискованной операцией».
«Если бы форсирование Днепра было закрыто, а российские войска в оккупированном Херсоне отрезаны, это было бы значительным военным и политическим поражением для России», — сообщается в сводке.