ВСУ продолжают наступление в Херсонской области и пытаются отрезать поставки рф через Антоновский мост, – британская разведка

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в Херсонской области и пытаются отрезать поставку россиян через Антоновский мост в Херсоне.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что последние двое суток велись ожесточенные бои, поскольку ВСУ продолжали наступление в Херсонской области на правом берегу Днепра, а россияне, вероятно, пытаются замедлить продвижение украинской армии через огонь артиллерии и используя естественную преграду реки Ингулец.

Отмечается, что линии поставки оккупантов на правом берегу Днепра подвергаются все большей опасности из-за ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.

Британцы считают, что россияне уделяют первостепенное внимание сохранению военного потенциала мостов через Днепр, а любая попытка построить понтонную переправу была бы «очень рискованной операцией».