Война рф против Украины, вероятно, продолжится и в 2023 году, поскольку перспективы переговоров между сторонами слабы.

Об этом сообщается в отчете рейтингового агентства Fitch.

Аналитики считают, что полномасштабная война в Украине продолжится и в следующем году, а перспективы какого-либо политического урегулирования путем переговоров слабы.

Отмечается, что украинская власть, которая следует подавляющему мнению общества, не уступит какой-либо территории, оккупированной рф, а российский диктатор владимир путин продолжит подрывать суверенитет и независимость Украины.

«В то же время неясно, будет ли у какой-то из сторон достаточное военное преимущество для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту», — сообщается в отчете.

Резюмируя, агентство заявило, что российская тактика войны на истощение, предполагающая широкомасштабное разрушение инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям.

Напомним, что агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C» (преддефолтный).