Агентство Fitch дало прогноз о продолжительности войны в Украине

Война рф против Украины, вероятно, продолжится и в 2023 году, поскольку перспективы переговоров между сторонами слабы.
Об этом сообщается в отчете рейтингового агентства Fitch.
Аналитики считают, что полномасштабная война в Украине продолжится и в следующем году, а перспективы какого-либо политического урегулирования путем переговоров слабы.
Отмечается, что украинская власть, которая следует подавляющему мнению общества, не уступит какой-либо территории, оккупированной рф, а российский диктатор владимир путин продолжит подрывать суверенитет и независимость Украины.
«В то же время неясно, будет ли у какой-то из сторон достаточное военное преимущество для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту», — сообщается в отчете.
Резюмируя, агентство заявило, что российская тактика войны на истощение, предполагающая широкомасштабное разрушение инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям.
Напомним, что агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C» (преддефолтный).