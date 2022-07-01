«Ничего сейчас там не будет»: Глава украинской разведки об угрозе со стороны беларуси

Глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в беларуси. Поскольку там происходят «абсолютно стабильные действия».

Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины заявил в эфире национального телемарафона.

– Мы все отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с беларусью и как-то сильно остерегаться определенных действий оттуда, - подчеркнул Буданов

Он отметил, что беларусь «должна была атаковать» Украину за это время где-то, наверное, пять раз, «если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ».

– Я вам еще раз говорю. Ничего сейчас там не будет, - повторил начальник ГУР МО.

Напомним, как лукашенко обвинил Украину в запуске ракет и приказал «взять под прицел» центры принятия решений.