СБУ поймала хакера, который сливал украденные данные на подконтрольные российским спецслужбам ресурсы

В Киеве сотрудники кибердепартамента СБУ задержали хакера, специализировавшегося на похищении информации с ограниченным доступом, циркулирующей в электронных системах отечественных и иностранных компаний и банков.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям он создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. Затем целенаправленно распространял его через электронные почты банков и предприятий и таким образом получал удаленный доступ к их цифровым системам.

Эти сведения хакер «сливал» в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории рф представители российских спецслужб.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны с поличным.

По материалам СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 361-1 Уголовного кодекса Украины.

В СБУ отметили, что с начала полномасштабной агрессии рф нейтрализовали более 1,2 тысячи киберинцидентов и кибератак на информационные системы органов государственной власти и критической инфраструктуры Украины. Среди них – объекты «Укрзалізниці», «Укрэнерго», финансовые и телекоммуникационные компании.

Напомним, как хакеры взломали сеть украинских радиостанций и распространили фейк, что Зеленский попал в реанимацию.