В Донецкой области СБУ выманила и задержала агента, который помогал оккупантам распространять пропаганду

В Донецкой области киберспециалисты СБУ разоблачили российского агента, организовавшего трансляцию прокремлевского контента на временно оккупированной территории региона.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Местный житель был привлечен спецслужбами рф к проведению взрывной деятельности против нашего государства.

Он использовал разработанное собственноручно мобильное приложение для операционных систем Android, Apple и телевизоров с поддержкой технологии Smart TV.

Соответствующие «эфиры» пророссийские агитаторы использовали для распространения лозунгов в поддержку захватчиков и оправдания их преступлений, в том числе на Востоке Украины.

Вражеского агента удалось вывести на подконтрольную Украине территорию, где его и задержали сотрудники СБУ.

Мужчине объявлено о подозрении по статье 436 Уголовного кодекса Украины («Пропаганда войны»).

Кроме того, в Черкасской области задержан еще один прокремлевский пропагандист. Злоумышленник популяризировал оккупационные группировки и поддерживал их преступные действия по убийству украинцев, в том числе во время вражеских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре.

Деструктивный контент обнародовал в виде агитационных сообщений и репоста на персональной странице российской соцсети «Одноклассники».

Напомним, как в Запорожье задержали администратора сайтов, на которых транслировались российские каналы.