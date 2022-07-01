По инициативе СБУ украинским защитникам передали военное снаряжение стоимостью более 8 миллионов гривен, которое собирались продать

Служба безопасности Украины предотвратила коммерческую продажу военного снаряжения, которое предназначалось для нужд ВСУ. Теперь эта амуниция на сумму 8 миллионов гривен будет передана украинским защитникам.

Об этом сообщили на странице СБУ в Telegram.

Это снаряжение было конфисковано СБУ в ходе предварительных спецопераций в Черкасской области.

Среди прочего речь идет о:

- более 500 единицах военной формы и обмундирования: берцы, бафы, балаклавы, головные уборы, маскировочные костюмы и костюмы химической защиты, партия плитоносок и тому подобное;

- 5,5 тысяч бронеплит для бронежилетов;

Напомним, Служба безопасности задержали очередного агента военной разведки россии, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирщины и планировал вступить в «расстрельные группы» оккупантов.