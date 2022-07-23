Экс-заместителю секретаря СНБО и трем фсбшникам объявили подозрение за организацию шпионской сети в Украине

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам фсб рф за шпионаж.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следствие установило, что 5-я служба федеральной службы безопасности рф создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Возглавил ее начальник 9-го («украинского») управления департамента оперативной информации 5-й службы фсб рф Игорь Чумаков. В ее состав входили сотрудники фсб, в том числе Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора.

Привлекли фсбшники к своей противоправной деятельности и представителям бывшей власти в Украине, которые в 2014 году «перебрались» в Москву, в частности Владимира Сивковича. Также в преступную группу входил эксначальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, в свою очередь привлекший в группу других граждан Украины.

Владимир Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям рф сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

Для прикрытия бывший заместитель секретаря СНБО создал в Москве «политический офис», работники которого вроде бы занимались общественно-политической деятельностью. А на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, имеющих разведывательные возможности на территории Украины и способных оказывать помощь работникам фсб.

Владимир Сивкович уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255 («Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней»), частью 1 статьи 111 («Государственная измена»), а сотрудникам 5-й службы фсб Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьев по части 1 статьи 114 («Шпионаж»).

Напомним, 16 июля ГБР и СБУ провели совместную специальную операцию в результате которой разоблачили и задержали бывшего начальника СБУ в Крыму Олега Кулинича.