«Мародерство и издевательство над людьми»: В Мариуполе продукты продают с наценкой в 200-300%

Во временно оккупированном Мариуполе продукты продают с наценкой 200-300%.

Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

«Питьевая вода на разлив по 4 грн за литр. 25 грн за буханку обычного хлеба. Кило мяса – 500 грн, а десяток куриных яиц – 45 грн. Такова ценовая политика оккупантов в Мариуполе. Базовые продукты продают мариупольцам с наценкой в 200-300%. И это притом, что в самом городе почти нет работы. Таким образом, российские оккупанты и их пособники, с одной стороны, подталкивают людей идти на унизительные и опасные работы по разминированию территорий и уборке завалов, а с другой – просто обворовывают и без того измученное население. Все, что сегодня делают оккупанты в Мариуполе – это убийство, разрушение, мародерство и издевательство над людьми. Российский мир как он есть», – сообщили в горсовете.