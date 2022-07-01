На Николаевщине в результате наезда погиб работник сельхозпредприятия – его смерть пытались списать на падение с высоты

Фото: иллюстрация В селе Забары бывшего Доманевского района, а ныне Вознесенского района, на территории СФГ «Орфей» произошел несчастный случай, в результате которого погиб 60-летний работник предприятия. Однако руководство предприятия пыталось скрыть истинную причину смерти мужчины.

Об этом «Преступности.НЕТ» на правах анонимности сообщили работники предприятия.

По их словам, 7 июля, водитель предприятия, сдавая задним ходом на грузовой технике, не заметил другого работника предприятия, и наехал на него. В результате 60-летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Врачам представители предприятия, которые прибыли в больницу, сообщили, что мужчина якобы упал с высоты.

В больнице пострадавший от полученных травм скончался. Врачи вызвали полицейских, так как характер травм указывал на то, что мужчина не падал с высоты, а стал жертвой наезда транспорта. Полицейским представители предприятия все же признались, что имел место несчастный случай.

– Понятное дело, что руководству предприятия выгоднее было бы, чтобы гибель Александра стала следствием падения, например, с крыши, нежели наезда транспорта. К счастью, и врачи, и полицейские установили истинную причину смерти. А ответственные за технику безопасности должностные лица предприятия понесут ответственность, – отметил один из работников предприятия.

В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт гибели работника предприятия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 268 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение»). На данный момент о подозрении никому не было сообщено. Расследование продолжается, ожидаются результаты экспертиз.

СФГ «Орфей», согласно данным ЕГР, создано в 1995 году. Директором предприятия является Владимир Зоря. Он же числится среди учредителей предприятия с долей уставного фонда в 10%. Также учредителями являются Ирина Зоря (10%), Дмитрий Зоря (10%) и жительница Киева Зинаида Глух (70%).

Стоит напомнить, что в июле прошлого года возле здания Главного управления Нацполиции в Николаевской области протестовали против владельца фермерского хозяйства «Орфей», обвинив в подделке документов о продлении аренды их земли, а также заявив, что его покрывают отдельные сотрудники полиции Доманевки.