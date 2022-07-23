После ударов ВСУ по складам оккупантов на Херсонщине рашисты стали завозить боеприпасы под видом гумпомощи

Российские оккупанты стали доставлять боеприпасы в Херсонскую область под видом «гуманитарной помощи».

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

После ряда ударов ВСУ по складам боеприпасов рашистов, расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской области, вооруженные силы рф маркируют военные грузы как «гуманитарную помощь

В частности, в Херсонскую область въехали более 20 «гражданских» грузовиков КамАЗ. Все они окрашены в белый цвет с нанесенными на дверь кабины флагами рф и символикой политической партии «единая россия». Реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских зданиях – учреждениях культуры и образования.

Одновременно оккупанты вводят дополнительные ограничения для дислоцированных в Херсоне подразделений. Со строевого плаца Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел (школа полиции) убрали легковую и грузовую технику, которая несколько месяцев находилась там. Личный состав находится на 1 этаже и в подвальном помещении. Передвигается по территории в вечернее и ночное время.

В связи с ожиданием обстрелов со стороны ВСУ периметр усиленно охраняется, выставлены позиции снайпера, постоянно наблюдающие за частными и многоэтажными домами. В случае обнаружения в окнах местных жителей, в квартиру срочно направляется группа военных для проверки жильцов на предмет сотрудничества с украинской спецслужбой (обыск жилья, изъятие телефонов, опрос).

В целом, в связи с нанесением массированных огневых ударов со стороны ВС Украины, военнослужащим 1, 2 армейских корпусов вс рф запрещено перемещение военной техники в светлое время суток при перевозке личного состава и военных грузов. В этой связи проводятся работы по переоборудованию имеющихся транспортных средств для передвижения в темное время суток, а также осуществляется маскировка транспорта. Аналогичные мероприятия должны провести другие подразделения российских оккупационных войск.

Напомним, в Херсонской области подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением.