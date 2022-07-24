Житель Николаевщины предстанет перед судом за публичную поддержку оккупантов

Направлен в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего жителя одного из сел Кривоозерской территориальной громады Первомайского района по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии и временной оккупации части территории Украины вооруженными формированиями рф (часть 1 статьи 436-2 УК).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемый, находясь на улице, среди местных жителей публично оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию российской федерации против Украины, начатую еще в 2014 году, а также временную оккупацию россией части территории Украины.

За указанное уголовное правонарушение законодательством предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ареста сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, что Виталий Ким объявил награду за сведения о наводчиках и корректировщиках российского огня. Также он предоставил инструкцию, как можно получить 100$ за информацию о корректировщиках огня. Для проведения операции по выявлению предателей Николаев планируют закрыть на несколько дней.