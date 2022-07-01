«Какой-то х*йней ебаш*т, выхода не слышно них*я»: Российские оккупанты удивляются, каким оружием их убивают ВСУ

Российские оккупанты не понимают, из какого типа вооружения по их позициям стреляют Вооруженные Силы Украины.

Соответствующий разговор опубликовали в Главном управлении разведки Украины.

В ходе разговора оккупант жалуется своему другу, что его сослуживцев осталось очень мало, с теми, кто был ранен и сейчас вылечился, работают психологи, чтоб они обратно вернулись в Украину.

При этом, оккупанты должны сами себе все покупать. К тому же, по их позициям стреляют из неизвестного россиянам типа вооружения, которое фактически бесшумно.

-Да х*й его знает, Игорь, сейчас батальоны вывели, будут формировать из трех один, потому что пизд*ц, народу не осталось. И то х*й знает, если сформируют. Батальоны откатились сейчас маленько.

-Дох*я погибло, да?

-Да и погибло, и трехсотых, ебан*шься, сколько. Сейчас батальоны будут формировать, если сформируют, а если нет, х*й знает, с кем воевать. Наверное выведут… Ну им там 10 дней сейчас, с ними будут психологи разговаривать, ху*логи, и заходить никто не хочет, все заеб*лись, потому что полгода уже. Ну заходило тысячи две, сейчас уже осталось, я ж говорю, если бл*ть 500 наберется, то заеб*сь.

Приехали, мы сейчас с разведосами тут живем. Им два дня назад прилетело в здание. Какой-то х*йней ебаш*т, выхода не слышно них*я, только ффф 2 секунды и бам-бам.

-Ну может поляцкая, польская эта х*йня бесшумная?

-Не-не, это какой-то РСЗО типа града, урагана. Но только она беззвучная сука.

-Может эти хаммеры, хаммерсы еб*ные? Не хамеры, а как они так говорили…

-Французские, бл*ть.

Все, что там в телевизоре говорят, это все еб*нь. Что у нас там потери минимальные. Ты думаешь, у нас тут кто, бл*ть? Че сам себе купишь. Он бл*ть приезжают пацаны, кто 300-ми были, уже сами себе ночников-ху*ков понапокупали, нет них*я, блять.

Был тут у нас комбриг, о и мед продавал, беспилотники покупал. 20 бочек меда, представь, 200-литровых продал. Четыре беспилотника купил.

-А где он их нарулил?

-Купил, они продаются. Аа, мед. Та пассику какую-то взломали.

Щас говорят, питерский завод разработал, сейчас должны поступить на вооружение тоже эти, ну типа Байрактаров, тоже какую-то х*йню кидают. Уже там даже говорят, там их 12 штук что ли, всего лишь пока. Но где-то есть они в войсках.