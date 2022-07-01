Рф отказывается признавать атаку на Одесский порт, – министр обороны Турции

В рф заявляют, что не имеют отношения к ракетному обстрелу Одесского порта.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает пресс-служба министерства.

Турецкий министр рассказал, что после получения информации об обстреле порта 23 июля обсуждал эту атаку с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Также Турция, как член Совместного координационного центра и гарант безопасности в море при экспорте зерна связалась с рф, но те отрицают свою причастность к атаке.

– Кроме того, в контакте, который мы установили с россией, русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос. Тот факт, что такой инцидент произошел сразу после соглашения, сделанное вчера по отгрузке зерна, нас очень беспокоило. Мы также обеспокоены этим. Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности с достигнутой там вчера договоренностью, и мы также выражали на наших встречах, что мы выступаем как сторона спокойно и терпеливо продолжаем свое сотрудничество здесь, – сказал Хулуси Акар

Турецкий министр подчеркнул, что все мировое общество также ожидает скорейшего начала реализации плана по экспорту зерна.

Как известно, 22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН об экспорте зерна и разблокировке украинских портов для этого.

А 23 июля россия выпустила шесть ракет по Одессе, некоторые из них сбило ПВО, а несколько прилетели по порту. В украинском МИД назвали ракетный удар по одесскому порту «плевком путина в лицо Гутеррешу и Эрдогану».