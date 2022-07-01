Россия будет находить пути, как не выполнять обязательства: Зеленский прокомментировал удар по порту Одессы, работа над экспортом зерна продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар рф по Одесскому порту, заявил, что россия всегда будет искать пути обхода возложенных обязательств. Украинское правительство продолжает работу по разблокированию портов и экспорту зерна.

При встрече с конгрессменами США Зеленский отметил, что ракетный удар по территории Одесского порта произошел менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна, передает пресс-служба ОП.

«Это свидетельствует только об одном: что бы ни говорила и обещала россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует», – отметил Президент.

Глава государства акцентировал, что именно поэтому Украина не может быть страной, где есть «замороженная» война. По его словам, для нашего государства крайне необходимо сделать соответствующие шаги по деоккупации украинских территорий.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков также осудил рф за эту атаку по порту и подчеркнул, что правительство продолжает техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из наших портов.

«Доверяете ли вы россии?» – конечно нет, никто в Украине не может доверять стране, которая начала эту войну еще 8 лет назад, а в феврале этого года уже даже перестала скрывать свои настоящие захватнические намерения. Мы не доверяем россии, но доверяем своим партнерам и союзникам, поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с россией. Этот документ не был жестом «доброй воли», но результатом работы Вооруженных сил Украины, освободивших Змеиный остров. Что, в свою очередь, стало возможным благодаря поддержке наших союзников, которые предоставляют нам современное и эффективное оружие для защиты береговой линии. Документ был подписан на украинских условиях – никаких россиян в территориальных водах Украины, никаких уступок по санкциям. Сегодня россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта, тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения. За последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, иногда даже первой целью врага. Каждый день десятки ракет направляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление», – написал Кубраков в Facebook.

Кубраков подчеркнул, что весь мир наблюдает за этойситуацией.

«ООН, наши союзники и партнеры говорят о Стамбульской инициативе как надежде, как решении, которое сможет не только спасти экономику Украины, но и миллионы людей от голода, а миллиарды – от обнищания. Как всегда - мы доверяем Военно-Морским Силам, ВСУ и всем силам обороны, которые готовы давать отпор оккупантам. Вчера никто не подписал соглашение о капитуляции рф, война не закончилась, как кто-то решил. Но так же, как наша железная дорога продолжает движение, а автоперевозчики доставляют необходимые продукты, медикаменты и оружие в «0» позиции – мы не отступим от своей цели – разблокировать морские порты», – подытожил министр.

Как известно, 22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН об экспорте зерна и разблокировании украинских портов для этого.

А 23 июля россия выпустила шесть ракет по Одессе, некоторые из них сбили ПВО, а некоторые прилетели в порт. В украинском МИД назвали ракетный удар по одесскому порту «плевком Путина в лицо Гутеррешу и Эрдогану».

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что россияне сообщили им, что "не имеют никакого отношения к этому нападению".