«Лучшая перспектива для оккупантов – украинская земля со вкусом ада»: Арта николаевских морпехов продолжит уничтожать врага

Артиллеристы 36-й ОБрМП продолжат уничтожать врага, временно оккупировавшего Херсонскую область.

Видео опубликовано на странице бригады в Facebook и YouTube.

«Где-то на Херсонском направлении артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского демонстрируют второй армии мира, что значит настоящая денацификация и демилитаризация. Под аргументы 122-го калибра российские войска совершают «жест доброй воли» гораздо быстрее. Морпехи хорошо знают, что ближайшая и лучшая перспектива для оккупантов – украинская земля со вкусом ада», – говорится в сообщении.