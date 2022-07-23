«Защищать Родину – это лучшая работа на свете»: Командование ДШВ показало видео, как работают саперы николаевской 79-й бригады

Командование ДШВ опубликовало видео, как саперы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады раскрывают детали своей работы и показывают на видео, как уничтожают технику российских оккупантов.
Видео опубликовано на странице Командование в Facebook.
«Защищать Родину – это лучшая работа на свете». Именно так считают саперы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. На их счету – взорванные мосты, задерживавшие продвижение оккупантов; уничтожены вражеские танки, бронетанковая техника, взрывавшиеся на минно-взрывных заграждениях, искусно установленных саперами Николаевской «79-ки», - говорится в сообщении.