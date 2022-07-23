К концу июля рф хочет сформировать 16 батальонов на 500-600 оккупантов и новый корпус в нижегородской области

К концу июля в россии хотят сформировать 16 добровольческих батальонов по 500-600 человек и корпус в Нижегородской области.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Первое, что касается этих так называемых добровольческих батальонов. Это новый подход, который россия начала совсем недавно. Месяц назад около 50 субъектов россии получили приказ на формирование батальонов численностью 500-600 человек. Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать к концу месяца еще 8 батальонов. В каждом регионе, в том числе в крыму, москве, санкт-петербурге, будет такой батальон», – рассказал Вадим Скибицкий.

По словам представителя ГУР МО Украины, процесс формирования добровольческих батальонов происходит через военкоматы и находится под контролем государства.

Кроме того, по информации военной разведки Украины, россия формирует еще один корпус в нижегородской области – это от 10 до 15 тысяч человек.

«Там идет и формирование, и боевое согласование и другие вопросы, касающиеся создания нового объединения. И мы не исключаем, что этот корпус будет кинут на нашу территорию. Российское руководство пытается упорядочить процесс создания добровольческих формирований для того, чтобы они имели мощные наступательные и оборонительные потенциалы и могли бы действовать, как те батальонные тактические группы, которые были нами разгромлены. Это большие потери для россии, ведь это были отборные, наиболее боеспособные и опытные подразделения», – отметил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, в россии активизировали набор в частные военные компании. За неимением желающих, активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. В частности, расположенных в Республике Адыгея. После подписания и выполнения контрактов с НДС, «зекам» обещают полную амнистию.