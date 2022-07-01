Нет политики в войне: Глава ОВА Ким рассказал о его отношениях с Марченко во время защиты Николаева

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о совместной работе с генерал-майором ВСУ Дмитрием Марченко, когда он оборонял город.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

В ответ на вопрос, как он реагирует на критику о том, что его – Кима якобы переоценили, а Марченко недооценили, глава ОВА ответил, что он и генерал подчиняются разным вертикалям. Работа сразу выстроилась и трудностей не было.

— У нас разные вертикали власти и подчиненность. У военных своя, у нас своя – это первое. Что касается Марченко, это другая история, я не могу сказать, что там за взаимоотношения, оценили ли его работу. Оценили. Это был симбиоз такой. Это нельзя, это нельзя… Эти вещи, которые он сделал по своему характеру, опыту и осведомленности. В регионе он по фамилиям знал людей, кто где, кто во что горазд. Он работал таким образом, что у нас вместе с гражданскими большая команда выстроилась за день. И каждый бегал со своим делом как муравей. Тот может рыть окопы, тот везет, то топливо, то гуманитарную, то логистику. Все разобрали задачи. С военным так же они объединялись как в Центр принятия решений. Это сработало и дало результат. Сейчас все стабилизировалось, все по-другому, и люди получили военную книгу, как нужно что-то делать. И оно работает по другим параметрам. В поле – это одно, защита – это другое. Он свою задачу выполнил на 100%, - сказал Ким.

Те же, кто пытается критиковать якобы «недооценку» Марченко, занимаются политикой, которой не может быть на войне.

— Нет политики в войне. Один из лучших специалистов, которую я забрал к себе с боем до войны – это Оля Малярчук, которая от Порошенко и говорила разные заявления, но я взял на себя ответственность. У меня есть план, я знаю, что я делаю. Вот этот яркий пример, как работает команда, когда есть общая цель. Вы лучше у нее, как у представителя, задайте этот вопрос. Ей не задают этот вопрос, она была в эпицентре этих событий, работала и со мной, и с Марченко, все вместе работали. И это не всё. У нас еще есть нардеп Костенко, он от «Голоса». Здесь неважно прошли. О прошлом Марченко он мне через неделю рассказал, - сказал Ким.

Он добавил, что в местах, где ведутся активные боевые действия, политики не может быть.

— Когда здесь падают снаряды, нет. Когда они здесь падают, а ты там сидишь далеко, может быть. Но у нас не было, - добавил Ким.

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко сообщил, что пока не собирается возвращаться в Николаев. По его словам, на этом направлении действия защитников Украины налажены и у них есть классный командир.