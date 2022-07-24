«Без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом», - в МИД Украины отреагировали на Орбана

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на циничные высказывания премьера Венгрии Виктора Орбана о неэффективности санкций ЕС против России. В ведомстве подчеркнули, что «важно называть вещи своими именами». Спикер МИД Украины Олег Николенко лаконично объяснил «другу» россии, что «Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны россии».

Свой комментарий представитель украинского МИДа написал в Facebook.

«Санкции не пошатнули россию - классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно уменьшили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в кремле не задействовали бы безумные ресурсы для дискредитации, не пытавшиеся бы их остановить», – написал Николенко.

Он отметил, что риторика Орбана - это «элементы одного российского плана, цель которого взорвать мир и благосостояние в европейских странах».

«Закрывая глаза на преступления россии в Украине, мир в Европе не восстановить. Путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях. Не стоит надеяться, что уступки или удобрения будут побуждать Кремль унять свои агрессивные аппетиты», - говорится в его сообщении.

Николенко подчеркнул, что концепция ЕС по войне в Украине должна базироваться «на общих решительных действиях и единстве», которые помогут остановить войну и привлечь россию к ответственности за ее преступления.

«Без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Стратегия Европы должна базироваться на общих решительных действиях и единстве, которые помогут остановить войну и привлечь россию к ответственности за ее преступления. И мы благодарны нашим европейским. Вместе мы обязательно победим россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что российская армия имеет «асимметричное преимущество», - подытожил представитель МИД Украины.

Напомним, ранее венгерский премьер Виктор Орбан уже заявлял, что санкции Европы против россии якобы больше вредят тем, кто их вводит, чем стране-оккупанту.