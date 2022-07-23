Оккупанты создали «избирательную комиссию» для проведения референдума в Запорожской области

В Запорожской области создана «избирательная комиссия» для проведения «референдума».

Об этом заявил глава оккупационной «администрации» Запорожской области Евгений Балицкий.

«Подписан указ о создании избирательной комиссии Запорожской области для проведения референдума», - говорится в сообщении.

Как известно, россия намерена провести «референдумы» для аннексии захваченных регионов Украины до 15 сентября.

Ранее в МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных россией территориях.

Напомним, заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты не отказались от идеи проведения референдума на оккупированной территории области, но испытывают большие проблемы в его подготовке из-за отказа местных жителей принимать в этом участие.