Война на Николаевщине: Оккупанты обстреляли Николаев ракетами

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 июля, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 23 июля доступна по этой ссылке.

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03:44 В Николаеве раздаются сильные взрывы. Оккупанты снова обстреливают город ракетами с территории временно оккупированной Херсонской области.

По всей Николаевской области объявлена воздушная тревога.