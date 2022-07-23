ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ артиллерией обстреляли российскую погранзаставу рядом с Сумской областью

Уже 151-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 23 июля, по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 июля.

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00:31 Оперативно-тактическая группировка «Сумы» опубликовала видео артиллерийского удара по пограничной заставе в населенном пункте Теткино, в 200 метрах от государственного кодона.

«Если враг думает, что может безнаказанно обстреливать наши города и села, разрушая жилые дома, больницы, школы, детские сады, то он сильно ошибается! И это еще раз доказали военнослужащие оперативно-тактической группировки "Сумы", нанеся поражение пограничной заставе в населенном пункте Теткино рф, в 200 метрах от государственной границі. И самое главное! Чтобы вражеская пропаганда не рассказывала о «хаотическом обстреле мирных населенных пунктов», показываем, как прицельно отработали украинские защитники – сугубо по вражескому военному объекту!» - говорится в сообщении.

00:12 Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит в интервью Радио Свобода рассказал, что цель США - поставить в Украину 25-30 установок HIMARS.