Трехразовое питание, работа и зарплата: Украинский журналист Золкин опубликовал фильм о жизни военнопленных в Украине

Журналист Владимир Золкин, известный по своим видеороликам общения с российскими военнопленными, опубликовал минифильм об одном дне из их жизни в украинском плену.

Видео он опубликовал у себя на YouTube-канале.

Журналист побывал в одном из лагерей, в котором на данный момент содержатся военнопленные, в основном, жители оккупированных Луганской и Донецкой областей, которые перешли на сторону российских оккупантов. При этом, журналист сообщил, что колония ожидает партию пленных россиян.

Золкин с оператором провели целый день в лагере. Пленные просыпаются в шесть утра под Гимн Украины. Их выстраивают, проводят перекличку и назначают наряды. До семи утра пленные могут гулять по плацу, потом их собирают на завтрак.

Меню однообразное, но питательное: на завтрак пленные едят кашу с мясом или рыбой, на обед суп, второе или салат, на ужин каша или картошка с мясом. Журналист обратил отдельное внимание на большое количество запасов еды – в лагере хранят запас овощей, разных нарезок, ягод. Помимо этого, вся территория колонии засажена овощами, которые там же и едят.

Почти все пленные осуждены за терроризм и измену родине. Санкции статей предусматривают около 12-13 лет в местах лишения свободы.

После завтрака пленные отправляются по своим нарядам – кто-то клеит подарочные пакеты, кто-то делает деревянные ящики или щепу на экспорт. При этом, за свой труд они получают зарплату. По словам Золкина, «на сигареты» хватает.

Пленных заставляют придерживаться санитарного режима – им меняют одежду, для работы выдают робы. Меняют постельное и нательное белье. В лагере есть души, пленных осматривают врачи, стригут. И белье, и одежду дезинфицируют.

В течение дня прозвучала воздушная тревога и пленных повели в бомбоубежище. В укрытии Золкин поговорил с одним из заключенных, у которого стояли штифты в ноге.

— Мы не очень удачно в плен сдались. Скажем так, в ходе штурма попали. Ну просто, когда двери выбили, бросили светошумовую гранату, она у меня под ногой взорвалась просто…, - сказал парень.

Он отметил, что не хотел идти воевать. По его словам, его на фронт отправили с института, где он учился на программиста.

После нарядов пленные ужинают, у них есть свободное время. На выходных им разрешают поиграть в футбол или отдохнуть. В целом, у журналистов остались достаточно двойственные впечатления от лагеря – с одной стороны условия гуманные и цивилизованные. С другой – учитывая тот факт, что пленные, по сути, хотели воевать против украинцев, хотя сами являются таковыми, резонировал с гуманными условиями содержания.

Напомним, Национальная полиция Украины установила личности 17 оккупантов из так называемого «Министерство государственной безопасности ДНР» и «Калининской исправительной колони №27», которые издевались над пленными украинцами. Среди них – представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов.