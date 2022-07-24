На Запорожье оккупанты похитили уже более 400 местных жителей

Россияне продолжают похищать людей на временно оккупированных территориях Запорожской области - сейчас известно о 415 случаях похищений людей.

Об этом сообщает руководитель Запорожской ОВА Александр Старух.

«Пока известно о 415 случаях похищения, более 170 человек продолжают находиться в заложниках», - заявил он.

В то же время Старух отметил, что похищенным считается тот человек, который находится в плену более трех суток. Тех, кого россияне забирают на 1-2 дня с целью получить деньги на выкуп, гораздо больше.