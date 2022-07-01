«Мама, у нас такое шапито!»: Контрразведка СБУ уничтожила танк и оккупантов ударным дроном, и перехватила разговор очевидца

Военные контрразведчики Службы Безопасности Украины уничтожили ударным дроном российский Т-72 и 15 захватчиков. А оккупант-очевидец решил рассказать матери об этом событии и деталях последних минут жизни россиян.

Об этом сообщают в СБУ.

Судя по разговору, оккупант очень удивился тому, что произошло. Он не мог поверить, что 15 его сослуживцев погибли в результате удара дрона. Утром, на следующий день, рашисты собирали их кости.

– Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они в танке смотрели все кино. Короче, в башню сбросили, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало. Всех разорвало! Мы сегодня кости собирали, это я тебе говорю! -Ну ты там будь осторожно! -Мы п*зды получаем!

Напомним, российские оккупанты не понимают, из какого типа вооружения по их позициям стреляют Вооруженные Силы Украины.