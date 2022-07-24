Оккупанты готовят постановочные видео с «расследованием» о причинах разрушения драмтеатра в Мариуполе, чтобы снять с себя всю ответсвенность

Российские оккупанты готовят фейковое «расследование» о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на Украину.

«Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя. Цель такого мероприятия - попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара скрывались в помещении театра. Большинство из них - женщины и дети», - говорится в сообщении.

Сейчас оккупанты, с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов, готовят постановочные видео, которые якобы «должны доказать», что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения.

«Все разрушения произошли, вроде бы «в результате детонации большого количества взрывчатки», а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых «свидетелей», которые видели, как накануне «люди в военной форме заносили ящики» внутрь здания», - говорят в разведке.

При этом, бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был и остается одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время развязанной ими войны. Российскими самолетами по помещению театра были прицельно сброшены две 500-килограммовые авиационные бомбы. На момент нанесения удара в нем находились до 1000 гражданских. Подавляющее большинство из которых – женщины и дети, скрывавшиеся от российских обстрелов.

По разным оценкам при ударе там погибли от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не давали спасателям подойти к руинам.