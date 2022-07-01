ВСУ уничтожили российскую батарею С-300, которая обстреливала Николаев

Ночью ВСУ уничтожили российскую батарею ЗРК С-300, которая обстреливала Николаев.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Напомним, ночью оккупанты обстреляли Николаев модифицированными ракетами из зенитно-ракетной системы С-300.

«В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского. Также под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск», - говорится в сообщении.