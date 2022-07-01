«Всем на нас наср*ть»: Оккупант рассказывает родственникам, что командиры переживают за технику больше, чем за людей

Российские оккупанты жалуются, что командование больше беспокоится о технике, чем он них.
Соответствующий перехват опубликован в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
В разговоре родственница сообщает, что по телевизору говорят об отходе ВСУ, о Западе, который отказывается поставлять оружие. Оккупант оспаривает это, говоря, что он видит ситуацию и она на самом деле совсем иная.
-Уже понемножку-понемножку идут на попятную.
-Ну не знаю, у них-то как раз все получается.
-Тут передают, что не получается.
-Кто тебе скажет? Я вот тут, вот здесь.
-Да-да.
-Я тебе говорю, как оно есть.
-Уже запад денег не дает. Все уже! Оружие тоже уже все, приостанавливают.
-Ай!
-Не посылают.
-Успокойся. Ничего это неправда. Всем здесь на нас насрать. Тут, знаешь, больше за технику, чем за человека…
-Приедешь домой, я все равно буду добиваться, если не заплатят вам денег, я все равно… Хоть как-то, но буду звонить и капать.
-Да я вот как бы боюсь, чтоб действительно не посадили.
-Вот я тебе что сказала, что путин сказал, что считать как дезертирство, и сразу, сразу… А почему этого нет, я не знаю.
-Что сразу?
-Сажать.
-На долго?
-Не знаю, не знаю, Саш. Что-то я потом услышала, что как дезертирство считать, и сажать, а на какой срок, он не это самое…
Напомним, ночью ВСУ уничтожили российскую батарею ЗРК С-300, которая обстреливала Николаев.