«Всем на нас наср*ть»: Оккупант рассказывает родственникам, что командиры переживают за технику больше, чем за людей

Российские оккупанты жалуются, что командование больше беспокоится о технике, чем он них.

Соответствующий перехват опубликован в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В разговоре родственница сообщает, что по телевизору говорят об отходе ВСУ, о Западе, который отказывается поставлять оружие. Оккупант оспаривает это, говоря, что он видит ситуацию и она на самом деле совсем иная.

-Уже понемножку-понемножку идут на попятную.

-Ну не знаю, у них-то как раз все получается.

-Тут передают, что не получается.

-Кто тебе скажет? Я вот тут, вот здесь.

-Да-да.

-Я тебе говорю, как оно есть.

-Уже запад денег не дает. Все уже! Оружие тоже уже все, приостанавливают.

-Ай!

-Не посылают.

-Успокойся. Ничего это неправда. Всем здесь на нас насрать. Тут, знаешь, больше за технику, чем за человека…

-Приедешь домой, я все равно буду добиваться, если не заплатят вам денег, я все равно… Хоть как-то, но буду звонить и капать.

-Да я вот как бы боюсь, чтоб действительно не посадили.

-Вот я тебе что сказала, что путин сказал, что считать как дезертирство, и сразу, сразу… А почему этого нет, я не знаю.

-Что сразу?

-Сажать.

-На долго?

-Не знаю, не знаю, Саш. Что-то я потом услышала, что как дезертирство считать, и сажать, а на какой срок, он не это самое…