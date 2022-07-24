Ким сообщил, что в Николаеве задержали около 10 коллаборантов и работа продолжается

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что уже задержали около 10 коллаборантов, работавших на РФ.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

Ким рассказал британской газете, что Николаев планируют закрыть на несколько дней и отмыть от диверсантов и российских шпионов.

– У нас есть секретный план. Мы научим наши военные силы и полицию искать диверсантов… Я подозреваю всех. Но в нашем городе их единицы. Даже один из них может дать много очков россиянам, потому мы ищем их.

Ким твердо убежден, что Украине удастся отвоевать юг в контрнаступлении, и таким образом ВСУ «изменят направление войны». Он также подтвердил, что подготовка к наступлению на юге уже ведется.

Напомним, что Виталий Ким объявил награду за сведения о наводчиках и корректировщиках российского огня. Также он предоставил инструкцию, как можно получить 100$ за информацию о корректировщиках огня.