В Николаевской области погиб командир 28-й бригады ВСУ Виталий Гуляев

В Николаевской области погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Виталий Гуляев.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Полковник Виталий Гуляев погиб 23 июля в результате ракетных обстрелов.

«Он был настоящим украинским офицером-рыцарем, мужественным, решительным и в то же время добрым, веселым, очень светлым человеком. Он был отцом для своих солдат и ужасом для врагов», – сообщил бывший председатель Верховной Рады и исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов.

Справка:

Ранее Гуляев занимал должность начальника штаба 28 бригады. До этого служил в 93-й бригаде «Холодный Яр», а еще раньше – командовал 13-м отдельным мотопехотным батальоном. 28 ОМБр он возглавил в сентябре 2021 года.

Гуляев с 2014 года на фронте. В 2022-м его одесская 28-я бригада остановила продвижение российских войск на юге и, отбросив их, шаг за шагом начала очищать от оккупантов Николаевщину и Херсонщину.