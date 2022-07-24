Оккупанты незаконно вывезли в рф две тысячи украинских детей-сирот

Более двух тысяч украинских детей-сирот незаконно вывезены в Россию с начала полномасштабного вторжения агрессора в Украину.

Об этом заявила бывший детский омбудсмен, заместитель председателя госдумы России Анна Кузнецова, пишет «Зеркало недели».

- Сейчас больше двух тысяч. Часть детей уже вернулась обратно в свои учреждения, в Луганский дом ребенка, - цитируют Кузнецову РосСМИ.

Кузнецова также подтвердила, что украденных детей отдают на усыновление в российские семьи и «кадетские корпуса».

- Ведется работа по поиску приемных семей для них, в том числе и в России. Кроме того, есть еще один вариант решения проблемы – это кадетские корпуса. На территории Луганска будут открыты два кадетских корпуса, – заявила она.

Ранее уполномоченная Президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук сообщила, что Россия незаконно депортировала на временно оккупированные территории более 180 тысяч детей, в частности, около двух тысяч детей-сирот. Часть детей отправили в Россию.