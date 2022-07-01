Компании олигарха Абрамовича более 10 лет сотрудничали с армией рф, - СМИ

Предприятия русского олигарха Романа Абрамовича более 10 лет обеспечивали армию россии.

Об этом говорится в расследовании OCCRP, передает «Зеркало недели».

Фирмы Абрамовича сотрудничали с росгвардией и предприятиями, которые занимаются обеспечением армии и производят танки и взрывчатые вещества.

Кстати, после 24 февраля Абрамович выступил посредником в российско-украинских переговорах по урегулированию войны и взял на себя роль дополнительного и неофициального канала связи.

По данным разведки, в мае Уралвагонзавод, где производят танки, приостановил работу из-за нехватки сырья. При этом самым дешевым сырьем является сталь, а крупнейшим производителем стали в России и группа компаний Абрамовича «Евраз».

В марте 2022 года британские власти ввели санкции против Абрамовича. В мае Лондон включил в список санкций и сам Евраз. Компания, как указывали британские власти, могла быть вовлечена в оказание услуг, способствовавших дестабилизации Украины. В частности, из-за поставок российским военным заводам стали для изготовления техники и патронов.