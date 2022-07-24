Разрушенные дома, сгоревшие здания: Как выглядит сегодня Ирпень

На сегодняшний день в городе Ирпень, находящемся в Киевской области, начинает восстанавливаться жизнь, несмотря на то, что многие дома разрушены.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщают очевидцы.

Как известно, Ирпень вместе с Бучей, Гостомелем и несколькими селами освободили от русских оккупантов вначале апреля.

Рашисты были вынуждены покинуть свои позиции из-за нехватки сил на других направлениях и приближающихся военных ВСУ. Свою капитуляцию с киевского направления оккупанты назвали «жестом доброй воли».

За время оккупации российские войска убили, по меньшей мере, 300 человек. Людей пытали, держали в подвалах, проводили массовые расстрелы. К тому моменту, когда оккупанты ретировались, на улицах Ирпеня лежали тела убитых ими украинцев.

Сегодня город начинает оживать. По словам местного жителя, семьи еще не возвращаются, потому то многим негде жить. Ранее сообщалось, что как минимум 2 тысячи семей остались без жилья.

В связи с состоянием города, очень упала цена на аренду квартир – как минимум на 30%. Некоторые улицы полностью разрушены, много сгоревших и разрушенных зданий, брошенные машины.

При этом, в город все равно возвращаются люди. Постепенно начинают работать магазины, местный совет восстанавливает коммуникации.

Напомним, в Киеве на Михайловской площади до сих пор функционирует военная выставка, на которой представлены спаленная и разбитая техника «второй армии мира», а также расстрелянные автомобили мирных украинцев.