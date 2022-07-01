В МВД заявили, что на оккупированных территориях на сторону врага перешли «несколько сотен» полицейских

Первый замглавы МВД Украины Евгений Енин заявил, что на оккупированных территориях на сторону врага перешли несколько сотен предателей из полиции.

Об этом сообщает «Телеграф».

– Это очень щепетильная тема. Если в 2014 году мы видели переход целых гарнизонов на сторону врага, только в Донецкой и Луганской областях это было около 6 тысяч человек, то сегодня такие случаи единичны. Когда из более чем 130-тысячного коллектива Нацполиции мы говорим о нескольких сотнях изменников, то я считаю, что это успех. Каждый из таких случаев не остается вне нашего внимания. Время от времени можно услышать информацию о сообщениях таким лицам о подозрении, – сказал Енин.