На деоккупированной территории у местного населения изъяли два российских танка, - МВД

В одной из северных областей Украины у местного населения изъяли трофейные танки.

Об этом в интервью « Телеграфу » рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

– Наши полицейские изымают большое количество оружия, боеприпасов, даже боевой техники. Буквально несколько дней назад в одном из северных регионов у местного населения изъяли два трофейных танка. Мы побуждаем население передавать «отжатую» технику нашим Вооруженным силам, – сказал Енин.

Он напомнил, что владение оружием недостаточно подготовленными людьми вызывает ряд рисков – неосторожность, невнимательность, опасность для детей.