На деоккупированной территории у местного населения изъяли два российских танка, - МВД

В одной из северных областей Украины у местного населения изъяли трофейные танки.
Об этом в интервью « Телеграфу » рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин.
– Наши полицейские изымают большое количество оружия, боеприпасов, даже боевой техники. Буквально несколько дней назад в одном из северных регионов у местного населения изъяли два трофейных танка. Мы побуждаем население передавать «отжатую» технику нашим Вооруженным силам, – сказал Енин.
Он напомнил, что владение оружием недостаточно подготовленными людьми вызывает ряд рисков – неосторожность, невнимательность, опасность для детей.
– Поэтому вопрос обращения оружия очень важен. У Украины нет соответствующего закона до сих пор. Один сейчас находится в парламенте на рассмотрении, и в рамках его планируется урегулирование ряда вопросов: упрощение определенных процедур по приобретению оружия, сделать контакт между населением и чиновником минимальным, создать электронный реестр оружия, чтобы каждая единица становилась на учет, - пояснил замминистра.