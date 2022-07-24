ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Белорусские добровольцы показали, как воюют за Украину

Уже 152-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 24 июля, по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 июля.

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00:35 Белорусские добровольцы из Полка Калиновского показали, как воюют за Украину. Видео 18+

00:17 Сухопутные войска ВСУ показали кадры работы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола с американской гаубицей M777.

00:12 В боях на Донбассе погиб польский доброволец Томаш Валентек. Он был бойцом MMA.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Гражданин Польши воевал в Интернациональном легионе.

По предварительной информации, он погиб в начале этой недели на Донбассе в результате артиллерийского обстрела.