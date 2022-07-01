«Пытки, бесчеловечное обращение, произвольные задержания»: Human Rights Watch обнародовала отчет о преступлениях рф на Юге Украины

Иллюстрация: российские оккупанты в Херсонской области Правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала преступления рф на Юге Украины – пытки, бесчеловечное обращение, произвольные задержания и незаконные лишения свободы гражданских.

Об этом говорится в отчете организации.

«Российские силы превратили оккупированные районы Юга Украины в водоворот страха и дикого беспредела... Пытки, бесчеловечное обращение, а также произвольные задержания и незаконное лишение свободы гражданских лиц входят в очевидные военные преступления, которые мы задокументировали», – говорит старший исследователь Human Rights Watch по Украине Юлия Горбунова.

Зверства, совершенные российскими войсками на Киевщине, уже вызвали шок во всем мире, однако этот отчет Human Rights Watch проливает свет на события на Юге страны, где российские оккупационные силы жестко контролируют доступ к информации.

HRW поговорила с 71 человеком в Херсонской и Запорожской областях, которые рассказали о 42 случаях, когда российские силы удерживали людей без связи с внешним миром или когда люди исчезали после задержания.

«Опрошенные рассказывали, что их пытали или они были свидетелями пыток путем длительного избиения, а в некоторых случаях – электрическим током», – говорится в отчете и добавляется, что травмы включали сильные ожоги; порезы; сотрясения мозга; сломанные зубы; сломанные кости, включая ребра; и разбитые кровеносные сосуды.

В отчете также задокументированы пытки трех терроборонцев, которые содержались как военнопленные, и отмечается, что двое из них погибли.

Женевские конвенции позволяют противоборствующим сторонам в международном конфликте держать комбатантов в плену или на войне, а также интернировать гражданских лиц при определенных обстоятельствах, например, если они считаются серьезной и постоянной угрозой для удерживающей их власти.

Пытки и бесчеловечное обращение запрещены и, если они связаны с конфликтом, являются военными преступлениями. Политические лидеры могут быть обвинены в военных преступлениях за злоупотребления, совершенные их военными.