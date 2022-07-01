В Украину уже приехали польские танки PT-91 Twardy

PT-91 Twardy от Польши уже на Украине.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«Спасибо нашим друзьям», – коротко написал Ермак.

Количество танков руководитель ОП не указал.

В некоторых источниках ранее была информация о том, что Польша вроде бы готовится передать нам около 230 танков типа PT-91 Twardy. Отдельный ажиотаж возник после того, как в соцсетях появилось видео с эшелоном таких танков, якобы шедших в направлении Украины, писал Defense Express.

Танк PT-91 Twardy поляки разрабатывали на основе советского Т-72М. Но производство PT-91 происходило уже после ликвидации «Варшавского договора» – в 1995-2002 годах, всего было изготовлено 232 танка этого типа.

Главное вооружение, трансмиссия и ходовая часть взяты от советского Т-72М. А вот дальше уже начинаются свои отличия. К примеру, в качестве силовой установки использован польский 12-цилиндровый турбодизель S12U мощностью 625 кВт (2300 об/мин). Такой двигатель дает скорость движения до 70 км/ч и запас хода до 650 км. Система управления огнем – французская, Savan-15T, устанавливалась еще в самом начале серийного производства. Также имеется пассивный прибор ночного видения Radomka.

Система защиты PT-91 Twardy заслуживает отдельного внимания. Начнем с того, что танк имеет усиленную дополнительную броню на дне под местом водителя. В то же время эта боевая машина оснащена 12-ствольной 81-мм системой пуска дымовых гранат «Облако» и одноствольной 80-мм системой пуска антилазерных гранат «Теллур».

И что самое важное – PT-91 Twardy оснащен защитой с использованием активной брони собственной разработки ERAWA. Такая активная броня состоит из почти 400 защитных блоков, покрывающих переднюю часть корпуса и башню. Блоки расположены практически без промежутков друг от друга. Блоки снабжены покрытием 1K2KS, что снижает видимость танка в инфракрасных и радиолокационных диапазонах. В общем, считается, что ERAWA повышает живучесть танка PT-91 Twardy на 30-70%, в зависимости от типа снаряда.

Такая система защиты – существенное преимущество на фоне тех же польских Т-72М1 и Т-72М1R, на которые перед отправкой на фронт нужно дополнительно устанавливать системы защиты, в частности системы динамической защиты «Контакт-1» полученные от чешской оборонной компании STV Group.