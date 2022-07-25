26 коллаборантам объявили подозрения за службу в оккупационной полиции Херсона

26 лицам, среди которых 14 бывших сотрудников органов МВД, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 7 статьи 111-1 УК Украины). Предатели пошли на службу в «ГУ МВД Херсонской области».

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«По данным следствия, во исполнение указаний российских кураторов на временно оккупированной территории Херсонской области создана и организована деятельность незаконного правоохранительного органа – так называемого «ГУ МВД Херсонской области». В дальнейшем состоялся подбор и вербовка 26 кандидатов, в том числе из числа бывших сотрудников полиции Украины, которые добровольно заняли должности в псевдоправоохранительном органе», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Напомним, что оккупанты установили дополнительные блокпосты в Херсоне.

Также напомним, как 7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.

А ранее, 11 июля, в сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области заявили о попытке ликвидировать главаря этой организации Владимира Сальдо.

Также в Запорожской области совершено покушение на главу оккупационной «администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.