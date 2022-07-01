Николаевские десантники рассказали об уничтожении танков и бронетехники оккупантов

Противотанковое подразделение 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжает уничтожать бронетанковую технику противника в районе выполнения задач в Донецкой области. На счету противотанкистов 79-й бригады ДШВ 10 танков и 15 БТР противника.

Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Получив приказ, противотанкисты оперативно выдвигаются на наиболее танкоопасные направления и точным огнем противотанковых управляемых ракет сжигают вражескую технику на расстояниях от 2,5 до 5 километров. На счету воинов 10 танков и 15 БТР уничтоженных благодаря искусным действиям противотанкистов. На вооружении подразделения, как отечественные разработки ПТКР, так и импортные виды этого оружия.

Секреты своего успеха воины объясняют слаженностью действий боевых расчетов, а также высокой мотивированностью бойцов.