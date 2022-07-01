В Мелитополе оккупанты пытаются восстановить аэродром и построить линию ДОТ

Оккупанты в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Для работы оккупантами частично восстановлены мощности завода по производству бетона «Монолит Плюс». Впрочем, полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятно. Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать погрузку самолетов и другой техники без потери свойств.

Оккупантами планируется использование мощностей бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания долговременных огневых точек на железобетонной основе.

Также во временно оккупированном Мелитополе в районе элеватора установлено нахождение грузового поезда противника. В его составе – 8 грузовых крытых вагонов с надписью «Агро-Фрегат». Вагоны загружаются зерновыми культурами. В дальнейшем их планируют незаконно вывезти на территорию рф.

Здание, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, используется для содержания задержанных граждан Украины. Есть свидетельства, что к задержанным применяются пытки.