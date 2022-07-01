Первые немецкие зенитные установки Gepard уже заехали в Украину

Первые три немецких зенитных самоходных установки «Гепард» доставлены в Украину и переданы на нужды ВСУ.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопросы о предоставлении Германией военной помощи Украине.

– Пока относительно Германии, могу сказать, сегодня официально зашли три первых «Гепарда». Это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч снарядов. И, соответственно, мы ожидаем первые 15 «Гепардов». Три сегодня въехали в Украину, и они уже в распоряжении ВСУ», - сказал Резников.

На вопрос, получит ли Украина немецкие танки, министр отметил:

– Я надеюсь, что да. Скорее всего, мы начнем с одной из дружественных стран, где есть танки «Леопард», которые готовы нам передать. Это европейские страны. И сначала наш план, что это будет несколько десятков танков, на которых мы будем проводить учения наших танковых экипажей, скорее всего, в странах Балтии».

По словам Резникова, уже есть договоренности об использовании полигонов международных партнеров для обучения украинских военных.

Он добавил, что после того, как будут готовы экипажи, «продолжится разговор о поставках современных танков». По словам министра, речь идет не только о танках «Леопард», но и об «Абрамсе» и т.д.

Справка: «Гепард» (Flugabwehrkanonenpanzer Gepard) - немецкая зенитная самоходная установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем ​​и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Напомним, что 25 июля также стало известно о том, что в Украину уже приехали польские танки PT-91 Twardy.