В Харькове арестовали активы белорусской компании на ₴112 миллионов

В Харькове наложен арест на имущество и корпоративные права белорусского предприятия на сумму более 112 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

В рамках уголовного производства, расследуемого по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины) оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции установили предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин рб.

Основной вид деятельности данного предприятия – изготовление измерительных приборов, инструментов для исследования и навигации.

С целью предотвращения отчуждения имущества и проведения любых других операций Киевский районный суд города Харькова наложил арест на белорусскую долю корпоративных прав предприятия и недвижимость площадью более 20 000 квадратных метров стоимостью более 82 миллионов гривен, которые уже переданы в АРМА. Также наложен арест на изъятое в ходе обыска имущество на общую сумму более 30 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.