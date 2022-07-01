Бывшим министрам времен Януковича заочно объявили подозрения в госизмене за подготовку Харьковских соглашений

Бывший министр иностранных дел Константин Грищенко и министр юстиции Александр Лавринович Заместитель Генерального прокурора подписал сообщения о подозрении в госизмене бывшему министру юстиции и бывшему министру иностранных дел Украины, принимавшим участие в подготовке Харьковских соглашений.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По оперативной информации, фигуранты находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно.

Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и рф по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины были навязаны президентом рф дмитрием медведевым тогдашнему премьер-министру Украины.

Совершенно осознавая последствия подписания этого соглашения, бывший премьер-министр Украины и привлеченные министры создали условия для продолжения пребывания черноморского флота рф на территории Украины на 25 лет. Это способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил государства-агрессора, использованных во время аннексии АР Крым и Севастополя в 2014 году.

Бывшие министры принимали участие в подготовке проекта этого соглашения, в частности, распоряжения Кабмина о его одобрении и проекта Закона Украины о ратификации этого соглашения. Он также организовал их согласование руководителями центральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов для создания иллюзии законности процедуры подготовки проекта документов перед их подписанием и ратификацией.

Отметим, что вопреки ч. 3 ст. 4 Закона Украины «О международных договорах Украины», проект Соглашения перед принятием даже не прошел правовой экспертизы.

Экс-министры подозреваются в совершении государственной измены - действий в интересах рф в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Как известно, 21 апреля 2010 года в Харькове Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и российской федерацией. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания черноморского флота рф в Севастополе. Сделал он это под предлогом получения скидки на газ.

В 2021 году о подозрении уже сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову за совершение государственной измены, объявленных в розыск. Расследование продолжается.