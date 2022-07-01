Оккупант, прошедший контртеррористическую операцию в Дагестане, сдался в плен после двух недель боев на востоке Украины

Российский оккупант, который прошел так называемую контртеррористическую операцию рф в Дагестане, в боях на востоке Украины выдержал всего две недели, после чего сдался в плен.

Об этом он рассказал следователям и контрразведчикам СБУ.

По словам российского солдата, оккупационная армия в основном убегала, прячась от украинской артиллерии.

«Когда попали в Попасную (Луганская область, - ПН), как дальше поехали – офигели. Война, так скажем, второго поколения. То есть, артиллерия работает, а автомат – такого нет. Я успел за две недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артиллерии. Очень много испуганных», - сказал он.

На вопрос сотрудника СБУ, видна ли разница с боевыми действиями в Дагестане и ситуации в Украине оккупант ответил, что сейчас идет полномасштабная война.

- Там (в Дагестане, - ПН), чтобы вы понимали, за три месяца я один раз стрелял.

- То есть в Дагестане не было такого?

- Конечно, даже рядом не было.

Пресс-служба СБУ напомнила о горячей телефонной линии 2402, куда могут позвонить захватчики, чтобы сдаться в плен.